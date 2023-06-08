تشافي يكشف لماذا فضل ميسي عدم العودة إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان متحمساً للعودة إلى كتالونيا، لكن الظروف لم تساعده على تحقيق ذلك، كما أنه لم يعد يرغب في هذا النوع من الضغط خلال مسيرته الاحترافية.

وقال تشافي في بيان على منصة «تويتش»: «تحدث كلانا كثيرًا عن احتمال عودته إلى برشلونة وكان الجميع متحمسين، هو أولاً ثم أنا ثم النادي، لكن الظروف لم تساعد».

وأضاف: «في كثير من الأحيان لا نضع أنفسنا مكان بعضنا البعض، فنحن نفتقر إلى القليل من التعاطف، فكونك ليونيل ميسي ليس بالأمر السهل على الإطلاق».

الابتعاد عن الضغوط

وأشار: «إنه لم يهدأ أبدًا، يجب أن يكون لديه قيادة رائعة على أرضية الملعب، يجب أن يكون الأفضل في كل مكان. لم يكن لديه وقتًا ممتعًا في العامين الماضيين، ولم يعد يرغب في هذا النوع من الضغط بعد الآن».

وفاضل ميسي بين عدة خيارات لمواصلة مسيرته الاحترافية، منها العودة إلى برشلونة، ناديه الأول منذ نعومة أظافره، والعرض الخيالي السعودي، لكن بطل العالم المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات، قرر أمس اللعب في صفوف إنتر ميامي الأمريكي لكي يكتب الصفحات الأخيرة من مسيرته الكروية الرائعة.

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جاء اختيار ميسي نتيجة مفاوضات طويلة قادها والده خورخي، الذي خيَّب آمال جماهير برشلونة التي كانت تأمل في رؤية النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عامًا، يعود إلى صفوف النادي الكتالوني الذي تركه في عام 2021 للانتقال إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.

وسبق لوالد ميسي أن أكد الإثنين الماضي، أن نجله يفضل خيار العودة إلى برشلونة، فيما كان على النادي الكتالوني الانتظار حتى تصادق رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى الاقتصادية الخاصة به قبل التفكير في التعاقد معه مجددًا.

وقال تشافي: «لم يكن الوضع سهلاً بالنسبة له بلا شك، فالقرار اعتمد كثيرًا على ما يريده ميسي الذي كان متحمسًا جدًا، لكن الظروف لم تساعد».

وردًا على سؤال حول متى بدأ يعتقد أن ميسي قد لا يأتي إلى برشلونة، قال المدرب الكتالوني إنه لاحظ تغييرًا على الأرجنتيني في الأيام والأسابيع الأخيرة. وأضاف أن ميسي شرح موقفه بشكل جيد جدًا وأوضح أنه يريد خفض مستوى الضغط التي يتعرض لها في نهاية مسيرته، في حين أنه لو عاد إلى برشلونة كان سيتعرض إلى ضغوط كبيرة للغاية، ودعا تشافي الجماهير ومحبي ميسي إلى احترامه لأنه اللاعب الأفضل في التاريخ وقدم الكثير لبرشلونة وكرة القدم.