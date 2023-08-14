تشيلسي يعتمد رسميا أغلى لاعب على صعيد الكرة البريطانية بـ146 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

وافق تشيلسي الإنجليزي على جعل الإكوادوري مويسيس كايسيدو أغلى لاعب على صعيد الكرة البريطانية بضمه من منافسه المحلي برايتون مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار، 133 مليون يورو)، وفق ما أفادت التقارير، الإثنين.

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وكان لاعب الوسط الدولي الإكوادوري، البالغ من العمر 21 عامًا، هدفاً أيضاً لليفربول الذي اتفق مع برايتون، الجمعة، من أجل ضمه في صفقة قياسية أيضًا قدرها 110 ملايين جنيه إسترليني مع برايتون، حسب «فرانس برس».

لكن اتضح خلال عطلة نهاية الأسبوع أن كايسيدو فضل الانتقال إلى تشيلسي وسينضم إلى نادي غرب لندن بعقد مدته ثمانية أعوام بحسب وسائل الإعلام البريطانية.