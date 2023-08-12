عثمان ديمبلي منبهر بالمشروع الرياضي لباريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

عبر الفرنسي عثمان ديمبلي عن سعادته البالغة بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان. وقال إن الثقة التي يضعها النادي فيه أمر حيوي، لنجاح لاعب كرة القدم.

ديمبلي يتواصل مع رئيس باريس سان جيرمان

أضاف ديمبلي، في تصريح نشره حساب نادي باريس سان جيرمان على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي اليوم السبت، أنه تحدث إلى رئيس النادي والمدير الرياضي، وشرح كلاهما المشروع الرياضي الذي ينفذه النادي العاصمي.

وقد وقع باريس سان جيرمان، اليوم، على عقد مع الدولي الفرنسي يمتد إلى العام 2025، بعدما استغل الشرط الجزائي في عقده مع نادي برشلونة الإسباني، الذي تبلغ قيمته خمسين مليون يورو، حيث سيدفعها النادي الفرنسي مقابل إنهاء عقد ديمبلي مع النادي الإسباني.

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وأكد ديمبلي أنه منبهر بما سمعه من رئيس النادي والمدير الرياضي بشأن ما يعتزم باريس سان جيرمان القيام به، واصفا مشروع النادي بأنه مثير للغاية، ومعربا عن أمله في أن يتمكن من تحقيق أمور عظيمة مع النادي.