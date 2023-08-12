باريس سان جيرمان يضم عثمان ديمبلي حتى 2028

القاهرة - بوابة الوسط

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إنهاء صفقة عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، وهي الصفقة التي واجهتها عقبات عديدة.

عقد يدمبلي يمتد حتى 2028

أكدت جريدة «ليكيب» الفرنسية أنه جرى حل مشكلة صفقة انتقال عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن لاعب برشلونة سيرحل رسمياً إلى «حديقة الأمراء» خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت الجريدة إن ديمبلي وقّع بالفعل على عقد انضمامه إلى النادي الباريسي حتى العام 2028.

وأضافت: «ديمبلي أحدث صفقات بطل فرنسا الذي تعاقد مع كل من: أسينسيو، وسكرينيار، وأوجارتي، ولي كانج إن، وشير ندور، ولوكاس هرنانديز، وأرناو تيناس، وغونزالو راموس».

وأشارت إلى أن ديمبلي (26 عاماً) كان يرتبط بعقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2024، ويتضمن شرطاً جزائياً قيمته 50 مليون يورو، موضحة أن الناديين اتفقا على إتمام الصفقة، وتقديم تسهيلات في السداد.

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وقد حاول برشلونة الإبقاء على ديمبلي ضمن صفوفه. غير أن اللاعب رفض، وفضّل العودة إلى فرنسا، للانضمام إلى باريس سان جيرمان الذي أبدى استعدادا لدفع قيمة الشرط الجزائي.

وتضمن عقد ديمبلي مع برشلونة بندا ينص على حصوله على نسبة من قيمة الشرط الجزائي، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لبرشلونة، حيث كبد اللاعب خزائن النادي الإسباني نحو 215 مليون يورو، تمثل قيمة شرائه من دورتموند الألماني، والحوافز والمكافآت التي حصل عليها، وقيمة تجديد عقده مع النادي.