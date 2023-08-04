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مخطط ضم مبابي يجبر ديمبلي على قبول عرض باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 05:05 مساء
مخطط ضم مبابي يجبر ديمبلي على قبول عرض باريس سان جيرمان
مبابي وديمبلي خلال إحدى مباريات المنتخب الفرنسي (أرشيفية إكس)
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، السبب الحقيقي في مسارعة الفرنسي عثمان ديمبلي في الموافقة على الرحيل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

أزمة ثقة بين ديمبلي وبرشلونة
وقالت جريدة «سبورت»: إن الثقة انهارت بين عثمان ديمبلي وإدارة برشلونة، وإن الأزمة بينهما لم تكن وليدة اليوم؛ بل بدأت في يناير 2022 عندما مارست إدارة النادي الكتالوني ضغوطًا شديدة على اللاعب الفرنسي لكي يجدد عقده، وهو ما حدث بالفعل بتجديد العقد في يوليو من العام الماضي، غير أن ذلك تسبب في توتر مستمر في العلاقة بين اللاعب والنادي.

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وأضافت «سبورت»: إن العامل الحاسم الذي دفع عثمان ديمبلي لاتخاذ قرار الرحيل عن برشلونة وقبول عرض باريس سان جيرمان، هو ما تردد في غرفة تبديل ملابس الفريق من أن النادي يعتزم التضحية به في حال التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان على عقد صفقة تبادلية تسمح بانتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى النادي الكتالوني.

وأشارت إلى أن عثمان ديمبلي رفض أن يكون طرفًا في صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان، لذلك قرر قبول عرض النادي الفرنسي على الفور

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