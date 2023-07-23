عثمان ديمبلي يرفض الانتقال للنصر السعودي بمقابل ضخم

القاهرة - بوابة الوسط

رفض لاعب برشلونة الإسباني، الفرنسي عثمان ديمبلي، عرضًا ضخمًا من نادي النصر السعودي للانتقال إلى صفوفه اعتبارًا من مطلع الموسم المقبل.

اللعب في الدروي السعودي مرفوض

وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن عثمان ديمبلي رفض عرض نادي النصر السعودي رغم المبلغ الكبير الذي كان سيحصل عليه، بجانب قيام النادي بتحمل قيمة كسر عقد ديمبلي مع نادي برشلونة، إلا أن اللاعب الفرنسي رفض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.

وقالت جريدة «فووت ميركاتو» إن النصر قدم لعثمان ديمبلي عقدًا لمدة خمس سنوات، براتب سنوي يبلغ أربعين مليون يورو، ليحصل الدولي الفرنسي على إجمالي مئتي مليون يورو طيلة مدة العقد.

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وأضافت «فووت ميركاتو» أنه بجانب ذلك فإن النادي السعودي أبدى استعداده لدفع خمسين مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع نادي برشلونة.

وأوضحت الجريدة الفرنسية أن ديمبلي يستهدف تجديد تعاقده مع برشلونة بعدما عرض عليه الأخير تجديد عقده حتى 2027.