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رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 04:23 مساء
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
اللاعب عثمان ديمبلي مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، من تقديم اللاعب في ملعب الكامب نو عقب تجديد عقده مع برشلونة حتى 2024، 14 يوليو 2022. (الإنترنت)
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شدد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، على أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي ليس للبيع، بعد ظهور أنباء تفيد برغبة باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية اليوم الخميس: «ديمبلي ليس للبيع، لن نقبل 70 أو حتى 100 مليون يورو، هو جزء من مستقبل الفريق، ونحن سعداء بوجوده»، وذلك وفق ما نشرته جريدة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية.

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وتابع لابورتا: «عثمان يملك عقدا معنا، وسنناقش تمديده مع وكلاء اللاعب في الأشهر القليلة المقبلة، هو جزء من مستقبل النادي، ولن نفرط فيه».

برشلونة يجدد لعثمان
وانتهى عقد اللاعب عثمان ديمبلي مع ناديه برشلونة الصيف الماضي، قبل أن يقدم له النادي عقدا جديدا، حتى صيف 2024، مع تخفيض 40% من راتبه.

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