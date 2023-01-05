رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، على أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي ليس للبيع، بعد ظهور أنباء تفيد برغبة باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية اليوم الخميس: «ديمبلي ليس للبيع، لن نقبل 70 أو حتى 100 مليون يورو، هو جزء من مستقبل الفريق، ونحن سعداء بوجوده»، وذلك وفق ما نشرته جريدة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية.

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وتابع لابورتا: «عثمان يملك عقدا معنا، وسنناقش تمديده مع وكلاء اللاعب في الأشهر القليلة المقبلة، هو جزء من مستقبل النادي، ولن نفرط فيه».