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باريس سان جيرمان يسعى للتخلص من نيمار وجلب ديمبلي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 08:44 مساء
باريس سان جيرمان يسعى للتخلص من نيمار وجلب ديمبلي
يمينًا: لاعب باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، ويسارًا: لاعب برشلونة، عثمان ديمبلي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أشارت جريدة «سبورت» الكتالونية إلى رغبة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في وضع اللاعب البرازيلي نيمار في السوق، في محاولة لبيعه، إضافة إلى سعيها لضم الفرنسي عثمان ديمبلي من نادي برشلونة الإسباني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية اليوم الأربعاء، أن النادي الباريسي يرغب بقوة في ضم الجناح الفرنسي ديمبلي، الذي يملك شرطًا جزائيًا مع ناديه بقيمة 50 مليون يورو، مؤكدة استعداد باريس لدفعها مقابل الحصول على خدماته.

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وقالت سبورت إن نادي العاصمة وضع اللاعب البرازيلي في السوق، في محاولة للتخلص منه، مشيرة إلى رغبة مالك النادي القطري ناصر الخليفي في إعادة تعديل جدول الأجور بالفريق، مع استمرار ليونيل ميسي وكيليان مبابي مع النادي.

التخلص من نيمار عملية صعبة
وتصطدم الرغبة الباريسية بارتباط نيمار بعقد حتى 2026، بالإضافة إلى إمكانية تمديده لسنة أخرى، وراتب كبير بقيمة 40 مليون يورو معفاة من الضرائب، ما يصعب على الأندية الأخرى تحملها، والتي ترغب في ضم اللاعب البرازيلي.

وذكرت الصحيفة أن باريس سان جيرمان أجبر نيمار على الخروج الصيف الماضي، إلا أنه لم يجد ناديًا يدفع 150 مليون يورو التي حددها للتخلي عن اللاعب، مشيرة إلى أنه سيتم تخفيض المبلغ هذا الصيف إلى 100 مليون.

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