باريس سان جيرمان يجدد عقد الإيطالي فيراتي حتى 2026

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الأربعاء، تمديد عقد لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي لأربعة مواسم أخرى تنتهي في 2026 قاطعًا الطريق على الأندية التي رغبت في ضمه.
وكتب الموقع الرسمي للنادي الفرنسي قائلًا: «إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن تمديد عقد فيراتي لأربع سنوات أخرى، نحن سعداء بوجوده معنا»، وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».
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10 أعوام منذ قدومه من بيسكارا
وتعاقد النادي الباريسي مع ماركو فيراتي البالغ من العمر 30 عامًا، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي، في صيف 2012، في صفقة قدرت قيمتها بـ12 مليون يورو، ليكمل 10 سنوات رفقة باريس، وتقدر قيمته السوقية الحالية بـ50 مليون يورو، وفق ما يعلنه موقع «ترانسفير ماركت».
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