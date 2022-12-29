كيليان مبابي: خسارة المونديال لن تؤثر على مسيرتي مع باريس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، أن الخسارة المونديالية لن تؤثر على مشواره مع الفريق، على الرغم من صعوبة تخطي الأمر.

وأكد كيليان أنه لا يستطيع تخطي الخسارة في نهائي كأس العالم 2022، وضياع حلم التتويج باللقب الثاني تواليا، بعد الخسارة من الأرجنتين بركلات الترجيح، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وأسهم مبابي بفوز فريقه على ستراسبورغ بتسجيله هدف الفوز في المباراة، والتي انتهت بنتيجة 2/1 أمس الأربعاء في الأسبوع السادس عشر من الدوري الفرنسي «ليغ 1».

وقال المهاجم الفرنسي عقب الفوز: «آمل أن نواصل مسيرتنا في الدوري دون هزيمة، وأسعى لتجاوز ما حصل في كأس العالم، فالنادي لا ذنب له بما حدث، يجب أن أركز مع فريقي، وأقدم أفضل ما أملك».