مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

قرر النجم الفرنسي، كيليان مبابي، العودة بصورة مفاجئة إلى تدريبات باريس سان جيرمان، الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من خسارة منتخب بلاده نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين، وشكلت عودة مبابي إلى التدريبات خطوة لافتة في توقيتها على اعتبار أن اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل إلى عشرة أيام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم.

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نشر النادي الباريسي فيديو على حسابه على «تويتر» يظهر خروج المهاجم من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جيرمان، وأرفق تغريدة أخرى عبارة «عاد كيليان مبابي إلى التدريبات الأربعاء»، وكان من المتوقع أن يعود مبابي، هداف كأس العالم برصيد 8 أهداف وصاحب الهاتريك في النهائي، اعتبارًا من يناير 2023، من الواضح أن اللاعب الذي ظهر متأثرًا بهزيمة «الديوك» أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي ناري، أراد تسريع عودته إلى الملاعب، بعد يوم من عيد ميلاده الرابع والعشرين، بحسب «فرانس برس».

لم يتم تحديد برنامج تدريبات مبابي من قبل سان جيرمان الذي سيواجه ستراسبورغ في 28 ديسمبر على ملعب بارك دي برانس في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لنس في الأول من يناير.

وكتب مبابي عبر حسابه على «تويتر» كلمة «سنعود»، في تعليقه الأول عقب خسارة منتخب «الديوك»، وأرفق مبابي رسالته بصورة له يبدو فيها حزينًا، ويحمل جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف، إضافة إلى العلم الفرنسي ورمز تعبيري لأيادٍ مشبوكة، وبدت خيبة الأمل واضحة على مهاجم باريس سان جيرمان.