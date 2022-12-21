ميسي يقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الصحفي فابريزيو رومانو توصل نادي باريس سان جيرمان لاتفاق شفهي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتجديد عقده مع النادي الباريسي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وحقق ميسي لقب كأس العالم 2022 في قطر عقب هزيمة المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية، والتي أقيمت بينهما على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة بركلات الترجيح، وذلك وفق ما نشره موقع «بي إن» الإخباري.

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ولم يرغب الدولي الأرجنتيني في الإفصاح عن مستقبله بعد التتويج باللقب العالمي، إلا أن النادي الباريسي سعى للحصول على توقيعه على تمديد العقد مستغلًا فرحة ميسي باللقب، ومن المتوقع أن يكون العقد الجديد لمدة موسمين، واحد أساسي والآخر اختياري حسب رغبة ميسي في الاستمرار من عدمه.