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بالصور.. ليونيل ميسي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان وسط ترحيب كبير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 05:18 مساء
بالصور.. ليونيل ميسي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان وسط ترحيب كبير
عودة ليونيل ميسي لمقر تدريبات باريس سان جيرمان، بالعاصمة باريس، الأربعاء 4 يناير 2023. (الإنترنت)
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عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، بعد الإجازة التي حصل عليها عقب الفوز بكأس العالم 2022 بقطر.

ونشر الحساب الرسمي لفريقه باريس على «تويتر» صور وصول اللاعب الأرجنتيني لمركز التدريبات بالعاصمة الفرنسية باريس، معلقًا: «وصل ليو ميسي إلى التدريبات هذا الصباح، بعد تحقيقه الإنجاز في كأس العالم»، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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واستقبل لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني وكذلك الموظفون بالنادي، البطل الأرجنتيني المتوج بالمونديال، بممر شرفي، وفي مقدمتهم صديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بينما قدم له مستشار النادي لويس كامبوس درعًا صغيرة، تقديرا لما قدمه «البرغوث» في المونديال القطري.

عودة ميسي بعد الإجازة
وعاد ميسي أمس الثلاثاء إلى مدينة باريس، بعد قضائه إجازة قصيرة في روساريو مسقط رأسه بالأرجنتين، مع أسرته، ليكون آخر لاعبي باريس سان جيرمان الذين شاركوا في كأس العالم 2022، انضمامًا للفريق.

تكريم ليونيل ميسي بدرع صغير في مقر تدريبات باريس سان جيرمان، بالعاصمة باريس، الأربعاء 4 يناير 2023. (الإنترنت)
تكريم ليونيل ميسي بدرع صغير في مقر تدريبات باريس سان جيرمان، بالعاصمة باريس، الأربعاء 4 يناير 2023. (الإنترنت)
استقبال ليونيل ميسي بممر شرفي في مقر تدريبات باريس سان جيرمان، بالعاصمة باريس، الأربعاء 4 يناير 2023. (الإنترنت)
استقبال ليونيل ميسي بممر شرفي في مقر تدريبات باريس سان جيرمان، بالعاصمة باريس، الأربعاء 4 يناير 2023. (الإنترنت)
عناق بين ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا في مقر تدريبات باريس سان جيرمان، بالعاصمة باريس، الأربعاء 4 يناير 2023. (الإنترنت)
عناق بين ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا في مقر تدريبات باريس سان جيرمان، بالعاصمة باريس، الأربعاء 4 يناير 2023. (الإنترنت)
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