فوضى باريس سان جيرمان تدفع إنريكي للتفكير في الرحيل

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لويس إنريكي، يعيش أيامًا سيئة في النادي، وأنه بدأ يعيد التفكير في صحة قراره بتولي تدريب الفريق.

إنريكي لا يشعر بالارتياح

وفجرت جريدة «ماركا» الإسبانية مفاجأة مدوية بشأن تفكير المدرب لويس إنريكي في اتخاذ قرار بالرحيل سريعًا عن تدريب باريس سان جيرمان.

وقالت الجريدة: إن لويس إنريكي لا يشعر بالارتياح بسبب الفوضى التي يعيشها نادي باريس سان جيرمان، خاصة في أزمته مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأضافت: إن المدير الرياضي للنادي لويس كامبوس دخل في حالة صدام مع رئيس النادي ناصر الخليفي بسبب فشله في إدارة ملف مبابي.

وأشارت «ماركا» إلى أنه إذا قرر الخليفي إقالة كامبوس، فإن ذلك سيعد ضربة قاضية ومؤلمة للمشروع الذي وضعه المدير الرياضي مع إنريكي.

ولفتت الجريدة الإسبانية إلى أن مبابي يتدرب بشكل منفصل حتى الآن، في انتظار التوصل إلى حل بشأن مستقبله، وهذا وضع غير مريح لإنريكي، خاصة أن ذلك لا يصنع أجواء جيدة داخل النادي.

- نيمار يحفظ ماء وجه باريس سان جيرمان في ختام جولته الآسيوية

- لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان

وتعاقد باريس سان حيرمان مع لويس إنريكي ليعيد بناء الفريق وتجهيزه للمنافسة على الألقاب في مرحلة ما بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رفض تمديد عقده مع النادي.

وكان لويس إنريكي يعتمد على وجود النجم الفرنسي في صفوف باريس سان جيرمان، إلا أنه فوجئ برغبة اللاعب في الرحيل ودخوله في صراع مع الإدارة التي عاقبته باستبعاده من رحلة الفريق الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد، وهو ما أثر على الفريق بشكل كبير خلال المباريات الودية التي خاضها في آسيا، كما أربك تمامًا حسابات لويس إنريكي الذي سيكون عليه الاعتماد على البرازيلي نيمار بمفرده في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.