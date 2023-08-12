عثمان ديمبيلي يوقّع لباريس سان جرمان حتى 2028

القاهرة - بوابة الوسط

وقّع الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، بطل كأس العالم 2018 مع فرنسا، عقداً يمتد لخمس سنوات مع نادي باريس سان جرمان قادماً من برشلونة الإسباني، بحسب ما أعلن فريق العاصمة الفرنسية اليوم السبت.

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ولعب ديمبيلي (26 عاماً) لنادي برشلونة منذ العام 2017، وقام بتجديد عقده في 2022 حتى عام 2024، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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واستغلّ نادي باريس سان جرمان بند الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد ديمبيلي مع برشلونة بقيمة خمسين مليون يورو من أجل ضمه إلى النادي المملوك لقطر.