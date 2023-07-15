رايس ينتقل لآرسنال مقابل 105 ملايين إسترليني ويصبح أغلى لاعب إنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده مع ديكلان رايس لاعب وسط فريق وست هام والمنتخب الإنجليزي بعقد طويل الأمد.

آرسنال يبرم صفقة قياسية

وأكد وست هام رحيل اللاعب عن النادي الذي انضم إليه قبل عقد من الزمن، اليوم السبت، فيما أعلن آرسنال ضم اللاعب في صفقة قياسية بلغت 105 ملايين جنيه إسترليني، وفقا لـ«الألمانية».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن رايس أصبح أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ.

كانت آخر مباراة لعبها رايس مع وست هام هي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام فيورنتينا الإيطالي، والتي توج فيها وست هام باللقب، ليصبح رايس ثالث لاعب في تاريخ النادي يرفع بطولة كبرى خلف بوبي مور وبيلي بوندز.

إلا أن رايس يريد أن يلعب في دوري أبطال أوروبا وهذا شيء بإمكان آرسنال أن يقدمه له.

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وودع رايس جماهير وست هام في خطاب بعد موجة عاطفية شديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال اللاعب الإنجليزي الدولي: «أريدكم أن تعلموا مدى صعوبة القرار بالنسبة لي لترك بيئة أحببتها وأعتز بها كثيراً».

وأضاف رايس: «سيظل هذا النادي ومشجعيه في قلبي دائماً، وسيظل للأبد جزءاً مني، وعلى الرغم من ذلك، كان الأمر متعلقاً فقط بطموحي للعب في أعلى المستويات في رياضة كرة القدم».

وأكد رايس: «اللعب في فريق آرسنال المنافس لوست هام للمرة الأولى ستكون تجربة غير عادية. لست متأكداً بالتحديد كيف سأشعر، ولكني أعرف أنكم سوف تتفهمون وتحترمون أن الولاء الاحترافي يجب أن يصبح الآن مع فريقي الجديد».