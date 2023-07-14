أنس جابر تسعى لكتابة التاريخ في نهائي ويمبلدون للتنس غدا

القاهرة - بوابة الوسط

للمرة الثالثة في غضون أقل من عام، تخوض لاعبة التنس التونسية أنس جابر التحدي على لقب إحدى البطولات الكبرى، لتقترب خطوة جديدة نحو كتابة التاريخ عندما تلتقي التشيكية ماركيتا فوندروسوفا غدا السبت، في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الإنجليزية.

أنس جابر تقترب من كتابة التاريخ

تتطلع أنس جابر (28 عاما)، المصنفة السادسة عالميا، إلى استغلال الفرصة هذه المرة، وتدوين اسمها في السجل الذهبي للبطولات الأربع الكبرى خلال مباراة الغد، التي تشهد تحديا مهما أيضا لمنافستها التشيكية، حيث تبحث فوندروسوفا عن لقبها الأول في البطولات الكبرى.

وخاضت أنس جابر في العام الماضي نهائي بطولتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز، لكنها خسرت كلاً منهما، لتصبح مباراة الغد هي الفرصة الجديدة أمامها لاعتلاء منصة التتويج بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى، وتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز.

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في المقابل، تخوض فوندروسوفا (24 عاما)، المصنفة 42 عالميا، مباراة الغد بعد أربع سنوات من خسارتها النهائي الوحيد السابق لها في البطولات الأربع الكبرى، وهو نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في 2019.

وتسعى كل من اللاعبتين إلى استغلال خبرتها السابقة في هذه المباريات النهائية، لتحقيق الفوز في مباراة الغد والتتويج باللقب.

أنس جابر حجزت مكانها في النهائي بجدارة من خلال الفوز على البيلاروسية آرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميا، في نصف النهائي. بينما حققت فوندروسوفا الفوز على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في المباراة الأخرى بنصف النهائي، علما بأن سفيتولينا هي التي أطاحت بالمصنفة الأولى عالميا البولندية إيجا شواتيك من البطولة.