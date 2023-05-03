لاعب ليفربول يرحل إلى برايتون مجانًا

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب نادي برايتون الإنجليزي، من ضم لاعب وسط فريق ليفربول جيمس ميلنر مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية عقده مع «الريدز».

ويقترب برايتون من إتمام تعاقده مع الإنجليزي المخضرم ميلنر بطلب شخصي من مدرب الفريق الإيطالي روبيرتو دي زيربي، وفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية.

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وعلى الرغم من اهتمام فريق بيرنلي الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي إلى «البريميرليغ» بميلنر، إلا أن الأخير فضل الانتقال إلى برايتون، حيث سجل إعجابه بطريقة لعب المدرب الإيطالي وأسلوبه في قيادة فريقه.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ 37 عامًا مع فريق ليفربول بنهاية الموسم الجاري، فيما لم يبدِ المدرب الألماني يورغن كلوب رغبته في خدمات ميلنر، سعيًا منه لتجديد دماء الفريق الإنجليزي، بعد خيبة الأمل هذا الموسم والمستوى السيء الذي ظهر عليه الفريق.