الدوري الإنجليزي: صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة نونتغهام

القاهرة - بوابة الوسط

عمّق ليفربول جراح ضيفه نوتنغهام فوريست الذي يتهدده الهبوط بالفوز عليه بصعوبة (3-2) في المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم ليبقي على آماله الضئيلة في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الأول لليفر عند الدقيقة 47، قبل أن يوقع على الهدف الثاني في الدقيقة 55، واختتم المصري محمد صلاح بالدقيقة 70 أهداف ليفربول، فيما سجل نيكو وليامس في الدقيقة 51 ومورغن غيبز وايت بالدقيقة 67 هدفي نوتنغهام فوريست، حسب «فرانس برس».

- «رومانو» ينفي اتفاق فرمينو مع برشلونة رغم تأكيد «ديلي ميل»

- يورغن كلوب: داروين نونيز مستقبل ليفربول

ورفع ليفربول رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع متخلفاً بفارق ست نقاط عن نيوكاسل الرابع آخر المتأهلين إلى دوري الأبطال في الوقت الحالي، مع العلم أن الأخير يلعب مباراته في هذه الجولة ضد توتنهام الخامس الأحد.

نونتغهام يصارع الهبوط

في المقابل، تجمد رصيد نوتنغهام عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر، متأخراً بفارق نقطة عن ليستر سيتي وإيفرتون في المركزين الـ17 والـ19 توالياً مع 28 نقطة لكل منهما، ليعاني في مراكز الهبوط.