يورغن كلوب: داروين نونيز مستقبل ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أهمية مهاجم الفريق داروين نونيز، حيث أنه يتعبره مشروعًا طويل الأمد لفريق ليفربول الإنجليزي، وليس متعجلًا في تألقه، لأنه يمر بفترة تأقلم مع «الريدز».

وقال كلوب في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة: «نونيز مشروع طويل الأمد. إنه استثنائي، لكنه لا يزال يتكيف، يحتاج وقتًا لإظهار إمكاناته»، حسب ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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وتابع المدرب الألماني: «أتفهم أن داروين ليس دائمًا بخير عندما لا يبدأ، يبتسم في وجهي، لكن لا بأس تمامًا. أعرف أنه يريد اللعب، لدينا العديد من المباريات لذا سيلعب بالتأكيد».