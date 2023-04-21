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يورغن كلوب: داروين نونيز مستقبل ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 06:07 مساء
يورغن كلوب: داروين نونيز مستقبل ليفربول
لاعب فريق ليفربول الإنجليزي داروين نونيز مع مدربه يورغن كلوب. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أهمية مهاجم الفريق داروين نونيز، حيث أنه يتعبره مشروعًا طويل الأمد لفريق ليفربول الإنجليزي، وليس متعجلًا في تألقه، لأنه يمر بفترة تأقلم مع «الريدز».

وقال كلوب في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة: «نونيز مشروع طويل الأمد. إنه استثنائي، لكنه لا يزال يتكيف، يحتاج وقتًا لإظهار إمكاناته»، حسب ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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وتابع المدرب الألماني: «أتفهم أن داروين ليس دائمًا بخير عندما لا يبدأ، يبتسم في وجهي، لكن لا بأس تمامًا. أعرف أنه يريد اللعب، لدينا العديد من المباريات لذا سيلعب بالتأكيد».

نونيز يحتاج فترة للتأقلم
واختتم: «يجب أن يتعلم الإنجليزية، لا يمكن أن يكون هناك أربع لغات يتم ترجمتها في التدريبات، هذا الأمر سيساعده ويساعدنا كثيرًا، هو مثل الآلة ولكن في عامه الأول يمر بفترة من التأقلم بعد».

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