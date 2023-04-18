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معضلة الدفاع تؤرق مدرب ليدز بعد سداسية ليفربول في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 07:57 مساء
معضلة الدفاع تؤرق مدرب ليدز بعد سداسية ليفربول في «البريميرليغ»
مباراة ليفربول وليدز يونايتد. (إنترنت)
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تحدث المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم خابي غراسيا، عقب خسارة فريقه أمام ليفربول بنتيجة ثقيلة (1-6)، أمس الإثنين، في ختام الجولة الـ31 من «البريميرليغ»، وقال «إن فريقه في حاجة إلى الهدوء عند الدفاع».

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وقال مدرب ليدز يونايتد خابي غراسيا «نحتاج إلى الهدوء عند الدفاع لتفادي الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد استقبال الفريق خمسة أهداف على الأقل للمباراة الثانية على التوالي للمرة الأولى في تاريخه».

وسقط ليدز في فخ هزيمة مذلة (6-1) أمام ضيفه ليفربول بعد الخسارة (5-1) أمام كريستال بالاس الأسبوع الماضي. ويملك ليدز أضعف خط دفاع في البطولة؛ إذ اهتزت شباكه 60 مرة في 31 مباراة، ويتقدم بنقطتين فقط على منطقة الهبوط قبل أن يحل ضيفا على فولهام السبت المقبل.

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