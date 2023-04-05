قائد ليفربول يؤكد صعوبة المهمة في «أسبوع مصيري»

القاهرة - بوابة الوسط

قال قائد ليفربول الإنجليزي جوردن هندرسون إن فريقه أمام ثلاث اختبارات صعبة، مؤكدا أنها فرصة ليظهر هو وزملاؤه الوجه الحقيقي «للريدز»، والتأكيد على جودة الفريق، في أسبوع مصيري سيخوض فيه الفريق ثلاث مباريات قوية.

ويدخل ليفربول أسبوعا عصيبا، سيبدأ بمواجهة مانشستر سيتي في الدوري السبت المقبل، قبل أن يلتقي تشيلسي في «ستامفورد بريدج» الثلاثاء، وينهيه باستقبال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، والمتألق كثيرا تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا فريق أرسنال، الأحد، وفق «سكاي سبورت».

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وقال هندرسون: «نحن أمام فرصة لإنهاء الموسم بشكل جيد، والتأكيد على جودتنا، هذا هو الهدف أمامنا، وهذه هي الفرصة المتاحة حاليا».

«تحسين بعض الأشياء»

وتابع: «يبدأ كل شيء من خلال رغبة قوية كالتي أظهرناها أمام تشيلسي، وأن نلتزم بالدفاع عن بعضنا البعض، نعم نحتاج إلى تحسين بعض الأشياء، خاصة حينما نواجه المتصدر أرسنال».

واختتم: «يجب أن نستمر في القتال، نعم لم يكن الأمر رائعا هذا الموسم، ولكن علينا مواصلة القتال حتى النهاية ونرى إلى أين سنصل».