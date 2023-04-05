ليفربول يراقب وضع ماسون ماونت للتعاقد معه في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي ليفربول الإنجليزي يقدر كثيرا لاعب تشيلسي ماسون ماونت، سعيا منه للحصول على توقيعه في الصيف المقبل.

ونشر الصحفي الإيطالي بشبكة «سكاي سبورت» الإيطالية عبر صفحته الشخصية على «تويتر»: «ليفربول يقدر حقا ماسون ماونت تشيلسي».

وأضاف: «ماونت سيكون أحد أبرز أهداف الريدز هذا الصيف، بالتأكيد، مستغلا قرب نهاية عقده مع تشيلسي».

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كما أكد رومانو أن عمليات خروج كبيرة ستحدث في ليفربول الصيف المقبل، إذ سيغادر الثلاثي نابي كيتا وأوكسليد تشامبرلين وآرثر ميلو الفريق، بينما سيغادر من الخط الأمامي روبيرتو فيرمينو.