«رومانو» ينفي اتفاق فرمينو مع برشلونة رغم تأكيد «ديلي ميل»

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الصحفي الإيطالي في «سكاي سبورت» فابريزيو رومانو وجود أي اتفاق كامل بين نادي برشلونة الإسباني واللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو، الذي أكدته جريدة «ديلي ميل» البريطانية أمس الجمعة.

وينتهي عقد المهاجم البرازيلي مع ناديه ليفربول الإنجليزي الصيف المقبل، بينما أكد اللاعب في وقت سابق عدم نيته تجديد العقد، وتوديع الفريق في الصيف، لكنه لم يكشف وجهته المقبلة بعد، حسب فابريزيو رومانو.

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وقال رومانو: «لا يوجد شيء متفق عليه في هذه المرحلة بين روبيرتو فيرمينو وبرشلونة على الرغم من التقارير، تحدثت إلى مصادر من كلا الجانبين، والاثنين نفوا تمامًا».

وتابع: «بوبي سيترك ليفربول في انتقال حر الصيف المقبل لكنه لا يزال يفكر في العديد من الخيارات حول العالم - لم يوقع أي شيء حتى الآن».

أجندة برشلونة الصيفية

وعن أجندة برشلونة من أجل تعزيز الفريق للموسم المقبل، كشف رومانو: «برشلونة سيوقع مع مهاجم جديد كاحتياطي لليفاندوفسكي، تمت مناقشة فيرمينو ولكن لا يوجد حتى تفاوض - فيتور روكي وبيير أوباميانغ خياران أيضًا ولكن مرة أخرى، لم يقرر أي شيء».

واختتم: «الأهداف ذات الأولوية لبرشلونة الصيف المقبل هي مدافع أتلتيك بيلباو إنيغو مارتينيز، ومتوسط ميدان السيتي إيلكاي غوندوغان وبالطبع عودة ليونيل ميسي، في انتظار قرار رابطة الليغا الإسبانية».