الدوري الإسباني: برشلونة يستقبل أتلتيكو لاستعادة التوازن

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب «كامب نو» الأحد ضمن منافسات المرحلة الثلاثين، وهو في حاجة لاستعادة توازنه واتخاذ خطوة مهمة نحو اللقب.

مع تفوقه بفارق 11 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وضع برشلونة اليد الأولى على اللقب، لكنه خسر بعض الزخم مع تعادلين متتاليين سلبا أمام جيرونا وخيتافي، وفق «فرانس برس».

- صدارة في «الليغا» بفارق 11 نقطة لبرشلونة رغم الثلاثية المخيبة للآمال​

- لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

يزحف فريق المدرب تشافي هيرنانديز نحو خط النهاية بدلا من الركض سريعا، بعد أن تلقت معنويات الفريق ضربة قوية عندما أخرجه ريال مدريد من نصف نهائي كأس الملك بفوزه عليه برباعية نظيفة في عقر داره على ملعب «كامب نو» في وقت سابق من أبريل الجاري.

خطفت الأمور خارج الملعب محور الاهتمام، حيث عقد الرئيس جوان لابورتا مؤتمرا صحفيا لتوضيح نفي النادي لأي مخالفات في فضيحة «قضية نيغريرا» والعودة المحتملة للأرجنتيني ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

تجديد عقد تشافي

وقال لابورتا أيضا إنه يرغب في تجديد عقد تشافي، لكن المدرب يريد من فريقه إنهاء المهمة بالفوز بالدوري قبل أن يبدأ محادثات بشأن عقد جديد أو يناقش التعاقدات الصيفية.

أصر تشافي في وقت سابق من الشهر «عندما نفوز بالليغا، سنحتفل باللقب، ولكن لم نفز بشيء بعد. علينا أن نفوز به».

سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين فقط في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات وكلاهما أمام إلتشي متذيل الترتيب، كان جفافه أحد العوامل التي دفعت برشلونة إلى تعادلين سلبيين تواليا في الدوري للمرة الأولى منذ 2005.

تشافي يثق في عودة ليفاندوفسكي

لكن تشافي قال إن ليفاندوفسكي، أفضل هداف في الدوري برصيد 17 هدفا، سيعود قريبا إلى معانقة الشباك «ما زال متصدر الهدافين، الجزء الأول من الموسم كان مذهلا. أرقامه جيدة في النصف الثاني ولكن ليس كما الأول. الأهداف ستأتي، لروبرت وللفريق».

ويدرك برشلونة أن المهمة لن تكون سهلة أمام صاحب المركز الثالث المبتعد بنقطتين فقط عن ريال والفريق الأكثر تألقا في الدوري مؤخرا.