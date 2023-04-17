لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

القاهرة - بوابة الوسط

هاجم رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خوان لابورتا الغريم التقليدي ريال مدريد بتصريحات نارية، حيث اتهمه بأنه كان مفضلاً دائماً من جانب حكام المباريات، ووصف نادي العاصمة بأنه «فريق النظام».

جاء حديث رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، للدفاع بقوة عن ناديه المتهم بدفع أموال لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي كان يتولى منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام سابقاً، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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تحقيقات مع برشلونة

ويخضع برشلونة لتحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وكذلك أمام المدعين العامين في إسبانيا الذين يوجهون له اتهامات بالفساد المزعوم، حيث تم اتهام النادي الكتالوني بدفع أكثر من سبعة ملايين يورو (7.7 مليون دولار) لشركة مملوكة لنيغريرا، فيما ردّت إدارته بأن هذه المبالغ كانت تخص الاستشارات فقط ولا شيء غير ذلك.

أكد لابورتا أن برشلونة ليس لديه أي سبب للرد، فيما بدا أنه يسعى لتسليط الضوء على منافسه اللدود ريال مدريد.

وقال لابورتا: «أريد أن أشير إلى أن أحد الأندية قرر من تلقاء نفسه المثول أمام القضاء عند حدوث المحاكمة».

اتهامات صريحة لريال مدريد

وأضاف رئيس برشلونة «ناد يقول إنه يشعر بالظلم. نادي ريال مدريد الذي تم تفضيله من خلال قرارات الحكام. تاريخياً وحالياً».

أكمل «لقد كانوا فريق النظام لأنهم كانوا قريبين من السلطة السياسية والمالية. أعتقد أنه من الجدير بالذكر أنه على مدى سبعة عقود كانت الغالبية العظمى من رؤساء اللجنة الفنية للحكام أعضاء سابقين أو لاعبين في ريال مدريد».