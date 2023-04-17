صدارة في «الليغا» بفارق 11 نقطة لبرشلونة رغم الثلاثية المخيبة للآمال

القاهرة - بوابة الوسط

واصل برشلونة نتائجه المخيبة مؤخراً بتعادل سلبي مع مضيفه خيتافي أمس الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين، لكنه ظل محافظاً على صدارته للدوري الإسباني «الليغا» بفارق مريح.

وفشل النادي الكتالوني في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله سلبياً مع جيرونا في الجولة الماضية، وخسارته القاسية على ملعبه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

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ولكن برغم التعادل ظل برشلونة في الصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، مقابل 31 نقطة لخيتافي في المركز الخامس عشر، وأجرى برشلونة تغييراً اضطرارياً في أول ربع ساعة بعد إصابة سيرجي روبرتو، حيث غادر الملعب وشارك إيريك غارسيا بدلاً منه.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة ضاعت فرصة مؤكدة لخيتافي عبر تسديدة قوية لبورخا مايورال من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس مارك تير شتيغن.

مباراة برشلونة و خيتافي في «الليغا». (إنترنت)