هداف لاتسيو «إيموبيلي» ينجو من حادث سير بعد اصطدامه بالترام

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض قائد وهداف فريق لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي، اليوم الأحد، لحادث سير في قلب العاصمة روما.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته جريدة «لا غازيتا ديلو سبورت» عبر «تويتر»، اليوم الأحد، أن اللاعب يبدو أنه على ما يرام، وهو يتجول حول سيارته بعد الحادث.

وقال تشيرو إيموبيلي في مقطع الفيديو: «الترام قطع الضوء الأحمر»، وعاد هداف لاتسيو لتسجيل الأهداف الجمعة الماضية، في مباراة الفوز على سبيزيا (3-0).

وقلص لاتسيو هذه الجولة فارق النقاط مع المتصدر نابولي، إلى 14 نقطة قبل نهاية منافسات الدوري الإيطالي بـ8 جولات.