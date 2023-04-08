فيكتور أوسيمين: لوتشيانو سباليتي «عبقري»

القاهرة - بوابة الوسط

امتدح الدولي الغاني مهاجم نادي نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين مدربه في الفريق الإيطالي لوتشيانو سباليتي، واصفًا إياه بالعبقري، لما يقدمه مع الفريق من أفكار تكتيكية كبيرة.

وقال أوسيمين في حديثه لمجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية أن ما يظهر خلال المباريات هو أمر بسيط، من فيض ما يقدمه سباليتي خلال التدريبات، وكيفية مساعدة اللاعبين في كل حصة، حسب ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

- وكيله: فيكتور أوسيمين أفضل من إيرلينغ هالاند

- رئيس نابولي: كفارا يملك عقدا وأوسيمين يغيب عن مواجهتي ميلان

وتابع النيجيري: «لوتشيانو سباليتي عبقري، ثق بي، إنه مدرب رائع حقا».

وأردف: «ما فعله سباليتي هنا منذ وصوله إلى نابولي لا يمكن مقارنته بما واجهته في مكان آخر - وأيضًا لم تره كله».