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رئيس نابولي: كفارا يملك عقدا وأوسيمين يغيب عن مواجهتي ميلان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 08:34 مساء
رئيس نابولي: كفارا يملك عقدا وأوسيمين يغيب عن مواجهتي ميلان
خفيتشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين لاعبا نادي نابولي الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)
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تحدث رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتس إلى وسائل الإعلام عقب نهاية اجتماع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن مستقبل نجم الفريق خفيتشا كفاراتسخيليا ومدة غياب المهاجم فيكتور أوسيمين.

وقال دي لورينتس: «أوسيمين سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب إصابته في الفخذ عقب المشاركة مع منتخب نيجيريا خلال التوقف الدولي»، وفق «كالتشيو ميركاتو».

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وتابع: «أوسيمين سيغيب عن اثنين من ثلاث مواجهات أمام ميلان، سيغيب عن مواجهة الدوري غداً، والمواجهة الأولى في دوري أبطال أوروبا».

مستقبل «كفارا»
وعن مستقبل المهاجم الجورجي للفريق كفاراتسخيليا، قال رئيس نابولي: «كفارا يملك عقداً مع الفريق لمدة خمس سنوات، لماذا نفكر في تجديد عقده؟ الصحافة تريد دائماً الحديث عن المال أكثر من كرة القدم».

جذب كفاراتسخيليا اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، على رأسها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بعد المستوى المميز الذي يقدمه هذا الموسم مع ناديه الإيطالي.

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