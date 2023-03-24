رئيس نابولي: لا نية للتخلي عن سباليتي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس نادي نابولي الإيطالي دي لورنتيس أن فريقه لا ينوي التخلي أبدا عن المدرب لوتشيانو سباليتي، خاصة مع تقديمه عطاءات مميزة رفقة النادي هذا الموسم.

وقال دي لورنتيس في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورت»: «لوتشيانو سباليتي سيبقى في نابولي، لا توجد فرصة لمغادرة النادي في نهاية الموسم».

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وتابع: «لا نية للتخلي عن سباليتي، خاصة في ظل ما يقدمه في الفترة الحالية مع الفريق، سنجدد عقد المدرب مع الفريق، لدينا خطة واضحة لذلك».