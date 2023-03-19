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الدوري الإيطالي: أوسميهن وكفاراتسخيليا يقودان نابولي لانتصار جديد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 07:25 مساء
الدوري الإيطالي: أوسميهن وكفاراتسخيليا يقودان نابولي لانتصار جديد
لاعبا نابولي فيكتور أوسيمهن وخفيتشا كفاراتسخيليا يحتفلان بأحد الأهداف في شباك تورينو بالدوري الإيطالي، 19 مارس 2023. (الإنترنت)
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واصل النجمان النيجيري فيكتور أوسيمهن ولاعب الوسط الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا تألقهما اللافت هذا الموسم وقرَّبا فريقهما نابولي كثيرًا من تحقيق حلمه بإحراز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ العام 1990 عندما أسهما في فوزه الساحق على حساب مضيفه تورينو برباعية نظيفة الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أوسيمهن ثنائية في الدقيقتين التاسعة والدقيقة 51، رافعًا رصيده إلى 21 هدفًا في صدارة لائحة الهدافين، وسجل كفاراتسخيليا الهدف الثاني عند الدقيقة 35 من ركلة جزاء، رافعاً غلته إلى 12 هدفاً في موسمه الأول في «سيري أ» و14 في جميع المسابقات، فيما

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اختتم البديل الفرنسي تانغي ندومبيلي المهرجان بالهدف الرابع إثر تمريرة حاسمة من كفاراتسخيليا بالدقيقة 68.

وحقق نابولي فوزه الثاني تواليا والـ23 هذا الموسم، معززًا موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة ومبتعدًا بفارق 21 نقطة موقتًا عن أقرب مطارديه إنتر ميلان الذي يستضيف يوفنتوس لاحقًا في قمة المرحلة.

نابولي يستضيف ميلان
وسيدخل نابولي قمته المقبلة في الدوري في الثاني من أبريل المقبل ضد ضيفه ميلان حامل لقب الموسم الماضي في أفضل الحالات، علما أنهما سيلتقيان مرتين بعد ذلك في 12 و18 من الشهر ذاته في ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال.

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