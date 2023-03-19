الدوري الإيطالي: أوسميهن وكفاراتسخيليا يقودان نابولي لانتصار جديد

القاهرة - بوابة الوسط

واصل النجمان النيجيري فيكتور أوسيمهن ولاعب الوسط الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا تألقهما اللافت هذا الموسم وقرَّبا فريقهما نابولي كثيرًا من تحقيق حلمه بإحراز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ العام 1990 عندما أسهما في فوزه الساحق على حساب مضيفه تورينو برباعية نظيفة الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أوسيمهن ثنائية في الدقيقتين التاسعة والدقيقة 51، رافعًا رصيده إلى 21 هدفًا في صدارة لائحة الهدافين، وسجل كفاراتسخيليا الهدف الثاني عند الدقيقة 35 من ركلة جزاء، رافعاً غلته إلى 12 هدفاً في موسمه الأول في «سيري أ» و14 في جميع المسابقات، فيما

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اختتم البديل الفرنسي تانغي ندومبيلي المهرجان بالهدف الرابع إثر تمريرة حاسمة من كفاراتسخيليا بالدقيقة 68.

وحقق نابولي فوزه الثاني تواليا والـ23 هذا الموسم، معززًا موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة ومبتعدًا بفارق 21 نقطة موقتًا عن أقرب مطارديه إنتر ميلان الذي يستضيف يوفنتوس لاحقًا في قمة المرحلة.