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الدوري الإيطالي: إنتر يستقبل يوفينتوس ونابولي ضيفاً على تورينو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 05:16 مساء
الدوري الإيطالي: إنتر يستقبل يوفينتوس ونابولي ضيفاً على تورينو
مواجهة سابقة بين إنتر ويوفينتوس في الدوري الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)
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تتّجه الأنظار الأحد إلى ملعب «سان سيرو» حيث يواجه إنتر ضيفَه وغريمَه يوفنتوس في لقاءٍ هامٍ من أجل صراع التأهّل الى دوري أبطال أوروبا، فيما يسعى نابولي إلى السير خطوة إضافية نحو لقبه الأول منذ 1990 حين يحل في نفس اليوم ضيفاً على تورينو في المرحلة 27 من الدوري الإيطالي.

وفي ظل تحليق نابولي في الصدارة بفارق (18) نقطة عن إنتر بعد خسارة الأخير أمام مضيفه سبيتسيا بهدفين لواحد في المرحلة الماضية، سيكون التركيز على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة الى دوري الأبطال، وفق موقع «فرانس 24».

يوفنتوس لمواصلة مشواره صعوداً
ورغم حسم (15) نقطة من رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي في حكم استأنفه، لا تزال حظوظ يوفنتوس قائمة في العودة الى صراع دوري الأبطال الذي يمكن أن يتأهل إليه أيضاً من خلال فوزه بلقب «يوروبا ليغ».

يوفينتوس في المركز السابع
ويحتل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري المركز السابع بفارق (10) نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، وفوزه في معقل «نيراتسوري» للمرة الأولى في الدوري منذ أكتوبر 2019 سيمنحه المزيد من الأمل بإمكانية شق طريقه نحو المراكز الثلاثة الأولى.

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والصراع مفتوح على مصراعيه على بطاقات دوري الأبطال في ظل فارق النقاط الثلاث الذي يفصل إنتر «الثاني» عن روما «الخامس» الذي يخوض الأحد أيضاً موقعة هامة جداً ضد جاره اللدود لاتسيو المتقدم على فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بنقطتين فقط في المركز الثالث.

وتحضر إنتر ويوفنتوس لموقعة «سان سيرو» بأفضل طريقة بعدما بلغ الأول ربع نهائي دوري الأبطال بتعادله مع مضيفه بورتو البرتغالي صفر لصفر في إياب ثمن النهائي قبل فوزه ذهاباً بهدف نظيف، والثاني وصل لربع نهائي «يوروبا ليغ» بتجديده الفوز على مضيفه فرايبورغ الألماني وهذه المرة بهدفين لصفر بعدما فاز ذهاباً في تورينو بهدف وحيد.

«بروفة» لنصف نهائي الكأس
وخاض يوفنتوس اللقاء مع إبقاء صاحب هدف الذهاب الأرجنتيني أنخل دي ماريا على مقاعد البدلاء من دون أن يزج به أليغري، وذلك «لأننا كنا 11 مقابل 10 ومتقدمين بالنتيجة. فضلت عدم المخاطرة به»، لكن بالنسبة للقاء «إنتر؟ لم أخاطر به اليوم لأنه لم تكن هناك حاجة. الآن هناك ثلاثة أيام وسيكون متاحاً للعب».

وستكون مواجهة الأحد «بروفة» للقاء الفريقين في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا حيث يستضيف يوفنتوس الذهاب في الرابع من أبريل قبل الانتقال إلى ميلانو في 26 من الشهر نفسه.

إنتر مهزوز
وبخسارتين في آخر ثلاث مراحل، يبدو إنتر في وضع مهزوز لكن المدرب سيموني إينزاغي يمنّي النفس بأن يشكّل تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري الأبطال لأول منذ 12 عاماً دفعاً معنوياً هاماً في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، مع إدراكه بأن أي تعثر سيجعله يتخلّى عن الوصافة لصالح لاتسيو أو جاره ميلان حامل اللقب.

يحلّ ميلان السبت ضيفاً على أودينيزي باحثاً عن العودة إلى انتصارات بعد هزيمة وتعادل في المرحلتين الماضيتين تخللهما بلوغه أيضاً ربع نهائي دوري الأبطال بتعادل سلبي في أرض توتنهام الإنجليزي.

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