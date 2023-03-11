الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا

القاهرة - بوابة الوسط

قاد لاعب الوسط الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا فريقه نابولي إلى استعادة سكة الانتصارات ووسّع فارق النقاط إلى 18 نقطة عن مطارده المباشر إنترميلان، بمساهمته في الفوز على ضيفه أتالانتا بهدفين لصفر السبت على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح كفاراتسخيليا التسجيل بهدف رائع في الدقيقة 60 وأضاف المدافع الكوسوفي أمير رحماني الهدف الثاني عند الدقيقة 77، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ورفع «كفارا» رصيده إلى 11 هدفاً في موسمه الأول في «سيري أ» والهدف الـ13 في جميع المسابقات.

وعوَض نابولي، الساعي إلى اللقب الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1990، خسارته الثانية هذا الموسم في الدوري والأولى على أرضه عندما سقط أمام لاتسيو بهدف نظيف في المرحلة الماضية.

الفوز الـ22 لنابولي

وحقق نابولي فوزه الـ22 معززًا موقعه في الصدارة برصيد 68 نقطة ومستعيدًا فارق النقاط الـ18 أمام مطارده المباشر إنتر ميلان الذي خسر أمام مضيفه سبيتسيا بهدفين لواحد أمس الجمعة في افتتاح المرحلة.