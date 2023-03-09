الدوري الإيطالي: نابولي يأمل العودة للمسار الصحيح أمام أتالانتا

القاهرة - بوابة الوسط

يأمل نابولي في العودة للمسار الصحيح في الدوري الإيطالي والسير بخطى ثابتة نحو حلم إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990 حين يتواجه الفريق الجنوبي مع ضيفه أتالانتا السبت في المرحلة السادسة عشرة، في ظل المهمة التاريخية التي تنتظرهم، الأربعاء، على أرضهم أيضا ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق سباليتي لقاء أتالانتا الذي يقاتل من أجل الإبقاء على آماله بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، على خلفية سقوطه على أرضه أمام لاتسيو بهدف نظيف في المرحلة الماضية وتوقف مسلسل انتصاراته المتتالية في الدوري عند ثماني مباريات بهزيمته الثانية فقط للموسم، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ورغم هذا السقوط، يبقى الفريق الجنوبي في وضع مريح جدا، متقدماً بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه إنتر، لكنه لا يريد أن يمنح منافسيه أي أمل بإمكانية اللحاق به في الأمتار الأخيرة من سباق اللقب من خلال الرد سريعاً والفوز على أتالانتا الذي يمر بمرحلة غير مطمئنة بعد اكتفائه بنقطة واحدة من مبارياته الثلاث الماضية، ما جعله متخلفا بفارق خمس نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

سباليتي يقر بالخسارة

وأقر سباليتي بعد الخسارة أمام لاتسيو بأن فريقه «افتقر إلى النوعية»، مضيفا «تناقلنا الكرة بأسوأ طريقة حتى الآن (هذا الموسم)، استعجلنا في توغلاتنا على الجناحين حيث سمحوا لنا (لاتسيو) بأن نكون أكثر حرية في التحرك».

وتابع لشبكة «دازون» أن فريقه «افتقد إلى الصبر ولم يحاول تمرير الكرة بالشكل الكافي لإيصالها إلى لاعبي الوسط»، كاشفا أنه «استنادا إلى ما شاهدته من سلوك وخيبة حين عدنا إلى غرف الملابس، أدركت أن كل شيء في هذه المباراة سار بشكل سيئ، لكن أحدا هنا لم يبذل كل ما لديه»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

نابولي قريب من ربع النهائي

وقطع الفريق الجنوبي شوطا كبيرا نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في ذهاب ثمن النهائي على أينتراخت فرانكفورت بهدفين لصفر في معقل الأخير.

ويأمل سباليتي البناء على هذه النتيجة، حين يحل الفريق الألماني ضيفا على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» الأربعاء في لقاء الإياب.