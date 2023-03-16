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فيكتور أوسيمين: ديديير دروجبا مثلي الأعلى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 05:23 مساء
فيكتور أوسيمين: ديديير دروجبا مثلي الأعلى
لاعب نابولي فيكتور أوسيمين يحتفل بجائزة رجل مباراة آينتراخت فرانفكورت بدوري الأبطال، 15 مارس 2023. (الإنترنت)
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أكّد لاعب نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين على سعادته الكبيرة بتحقيقه جائزة رجل المباراة أمس الأربعاء، مشيرًا أن لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق ديديير دروجبا هو مثله الأعلى في كرة القدم.

وقال أوسيمين في تصريحات صحفية لقناة «سبورت واحد»: «ديديير دروجبا هو مثلي الأعلى. أحببت مشاهدته وهو يلعب عندما كان طفلاً. لطالما أردت أن أكون مثله»، وفق ما نقله الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وتابع مهاجم نابولي الشاب: «نريد أن نعطي اللقب لجماهير نابولي. شغف كرة القدم هنا هو ببساطة شيء لا يمكنك وصفه».

مستقبل اللاعب
وعن مستقبله مع الفريق الإيطالي، أكد أوسيمين: «أنا ممتن للغاية لنابولي. سنجد حلًا جيدًا معًا. نابولي بيتي».

وأضاف فيكتور: «لا أعرف ما يخبئه المستقبل. في نهاية الموسم، سأجلس مع وكلائي وأتناقش. سأجري أيضًا محادثات مع نابولي».

وحصد مهاجم نابولي جائزة رجل مباراة فريقه أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفين من ثلاثية فريقه في شباك الألمان.

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