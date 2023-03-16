نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

كرر نابولي الإيطالي فوزه على إينتراخت فرانكفورت الألماني، وصعد لأول مرة في تاريخه إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق نابولي بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء في ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

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سجل هدف المباراة الأول فيكتور أوسيمين برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول. وأضاف المهاجم النيجيري الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة.

وسجل بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بثلاثية، لتصبح نتيجة المباراتين 4 أهداف نظيفة لصالح نابولي.