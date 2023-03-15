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ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 11:50 مساء
ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
لاعبوا ريال مدريد يحتفلون بهدف كريم بنزيما في مرمى ليفربول، الأربعاء 15 مارس 2023 (تويتر)
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حجز ريال مدريد الإسباني مقعدًا في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعدما أعاد الفوز على ليفربول الإنجليزي على ملعب سانتياغو برنابيو بهدف نظيف، في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وفي مباراة الذهاب، حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا بخمسة أهداف مقابل هدفين، كانت أكبر خسارة للفريق الإنجليزي على ملعبه في تاريخ البطولات الأوروبية.

اندفاع بلا جدوى لـ«اليفربول »
أحرز هدف الريال الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 78، بعدما فشل ليفربول في تهديد مرمى تيبو كورتوا، رغم دفع مدربه يورجن كلوب بتشكيلة هجومية، لمباغتة الفريق الإسباني على أرضه، دون جدوى.

ويظهر ليفربول بشكل باهت هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج من بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ولم يحقق الفوز سوى ثلاث مرات فقط من أصل 10 مباريات لعبها حتى الآن في عام 2023.

وتعد هذه هي ثامن مباراة على التوالي يفشل فيها ليفربول في تحقيق الفوز على ريال مدريد.

المتأهلون لدور ربع النهائي بدوري الأبطال
والمتأهلون لدور ربع النهائي بدوري الأبطال حتى الآن هي فرق: ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، وبنفيكا البرتغالي، وإنتر ميلان وإيه سي ميلان الإيطاليين.

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