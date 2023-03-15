تمديد عقد ستانيسلاف لوبوتكا مع نابولي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي نابولي الإيطالي تمديد عقد متوسط ميدانه السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا حتى صيف 2027.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الإيطالي على «فيسبوك» صورة للاعب وعنونتها: «تمديد عقد ستانيسلاف لوبوتكا حتى يونيو 2027!».

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ويملك نابولي خيار تمديد عقد اللاعب لعام إضافي حتى 2028، بناء على ما سيقدمه اللاعب في الفترة المقبلة، وفق الصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو».

مشواره مع نابولي

وخاض اللاعب (28 عامًا) 34 مباراة هذا الموسم مع «الأزوري»، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

وانضم الدولي السلوفاكي إلى نابولي في الانتقالات الشتوية بيناير 2020، قادمًا من نادي سيلتا فيغو الإسباني.