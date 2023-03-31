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الدوري الإيطالي: نابولي يستعد للاحتفال «بالسكوديتو» حينما يستضيف ميلان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 03:19 مساء
الدوري الإيطالي: نابولي يستعد للاحتفال «بالسكوديتو» حينما يستضيف ميلان
جماهير فريق نابولي الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يستعد فريق نابولي للاحتفال «بالسكوديتو» عندما يستضيف على ملعبه نادي ميلان حامل اللقب الأحد، في أولى المواجهات الثلاث الكبرى بين عملاقي الدوري الإيطالي خلال أسابيع، ضمن منافسات المرحلة الـ28 من الـ«كالتشيو».

في كبرى مدن الجنوب الإيطالي، بدأ العدّ التنازلي للأيام الفاصلة عن إعلان نابولي بطلا للدوري للمرة الأولى منذ العام 1990، بفضل ابتعاده في الصدارة بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه لاتسيو، وفق «فرانس برس».

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أفضلية كبيرة قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم، مما يتيح لأنصار نابولي إطلاق الاحتفالات بعد طول انتظار بطرقهم التقليدية في المدينة التي اتشحت باللونين الأزرق والأبيض إيذانا بانتصار شبه مؤكد لفريقهم المحبوب.

يوفينتوس قد يثير غضب نابولي
يوفينتوس هو من أثار غضب جماهير نابولي، على الرغم من أن قطبي ميلان هما اللذان حرما الفريق الجنوبي من الفوز بأكثر من اللقبين اللذين حصدهما مارادونا خلال فترته في نابولي.

قد يؤجل يوفينتوس الذي يستضيف فيرونا السبت، تتويج نابولي إذا ما تم إلغاء عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي في بيانات لاعبيه، وسيرتقي بالتالي من المركز السابع إلى المركز الثاني أمام لاتسيو.

لكن في الوقت الحالي، سيحاول ميلان صاحب المركز الرابع إفساد الحفلة، إذ تأتي المواجهة يوم الأحد قبل نزال ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ذهابا وإيابا في غضون أسبوعين.

نابولي بتشكيلة كاملة
يخوض نابولي المواجهة بأعلى مستوياته وبتشكيلة متاحة كاملة تقريبا، بينما سيتعيّن على ميلان اللعب من دون قلب الدفاع الفرنسي بيار كالولو والسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش للإصابة.

أما الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجّل الموسم الماضي هدف الفوز في نابولي ومنح ميلان لقبه الأول في الدوري منذ 11 عاما، فسيبدأ أساسيا في الهجوم بعد عودته من الإيقاف والموافقة على تمديد عقده مع ميلان لمدة عام واحد سيعلن عنه في غضون أيام قليلة.

وفي الوقت نفسه، فقد نابولي خمس نقاط فقط على أرضه طوال الموسم، وهو يلعب بحرية كفريق يعرف أن وقت المجد قد حان.

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