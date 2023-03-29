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مدافع نابولي يعتذر لجماهير بلاده بعد تصريحات مثيرة للجدل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 07:06 مساء
مدافع نابولي يعتذر لجماهير بلاده بعد تصريحات مثيرة للجدل
مدافع نادي نابولي الإيطالي مين جاي كيم. (أرشيفية: الإنترنت)
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قدم قلب دفاع منتخب كوريا الجنوبية ونابولي الإيطالي مين جاي كيم اعتذاره من جماهير بلاده، بعد إثارته الجدل على هامش خوضه مباراة دولية لـ«محاربي التايغوك».

وبدا اللاعب البالغ 26 عاما منزعجا من أسئلة الصحافيين المحليين، بعد الخسارة ضد الأوروغواي بهدفين لهدف في مباراة ودية الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

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قال اللاعب «أنا مرهق ذهنيا وأريد التركيز فقط على فريقي في الوقت الحالي وليس المنتخب الوطني، ليس لدي أي شيء إضافي لأقوله».

أثارت كلمات كيم الغضب في الدولة الشرق آسيوية، ما دفعه إلى تقديم اعتذاره الأربعاء في حسابه على موقع إنستغرام «اعتذر منهم ومن اللاعبين الذين فوجئوا بكلماتي».

وتابع كيم الذي يتجه مع نابولي لإحراز لقب الدوري الإيطالي وبلغ معه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا «تعرضت لإصابة بسيطة وتعافيت منها. خضت مباريات كثيرة ولم أدخر نفسي. انهرت ذهنيا وانفجرت. اعتذر مجددا واطلب دوما دعم المشجعين».

كيم يتألق في صفوف نابولي
خاض كيم 35 مباراة مع تشكيلة مدرب نابولي لوتشانو سباليتي هذا الموسم، بعد انتقاله من فنربختشه التركي مقابل 18 مليون يورو الصيف الماضي.

أشاد به سباليتي واصفا إياه بـ«أفضل مدافع في العالم»، بعد الفوز على أتالانتا بهدفين نظيفين الشهر الجاري.

ويعمل «بارتينوبي» على تمديد عقده الذي ينتهي في العام 2025، خصوصا أنه ينص على بند جزائي بقيمة 45 مليون يورو.

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