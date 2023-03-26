مدافع نابولي: لا تهمني الشائعات.. أركز مع نابولي

القاهرة - بوابة الوسط

نفى مدافع نادي نابولي الإيطالي، كيم مين جاي، اهتمامه بالشائعات التي تربطه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدًا أنه يركز فقط على فريقه.

وقال مين جاي: «لا يمكن أن تزعجني شائعات الانتقال، لأنها ليست صحيحة، الآن أنا أركز على الفريق وعلى دوري أبطال أوروبا، بدلاً من هذا النوع من الهراء»، وفق ما نشرته جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت».

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يرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على خدمات كيم مين جاي الصيف المقبل، ويملك كيم شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 42 مليون جنيه استرليني، الأمر الذي يجعل انتقاله نحو إنجلترا ممكنًا.