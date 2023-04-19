بعد اهتمام برشلونة.. إيلكاي غوندوغان ينفي التوصل إلى اتفاق

القاهرة - بوابة الوسط

أكد لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إيلكاي غوندوغان، أنه يتم الحديث عن مستقبله مع عدة فرق، لكنه لم يتوصل بعد لاتفاق مع أي ناد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وكيل أعماله يقود المفاوضات، التي يتقدمها فريق برشلونة الإسباني.

تحدث غوندوغان، اليوم الأربعاء، إلى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مؤكدا له أنه سيكون أول من يعرف قراره، حال قرر اللاعب الألماني مستقبله، مؤكدا أن المحادثات جارية.

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قال لاعب مانشستر سيتي: «هناك محادثات في الخلفية، وأعتقد أنه أمر طبيعي. ولكن دون الخوض في الكثير من التفاصيل، لم يتم تحديد شيء حتى الآن».

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بالانتقال إلى فريق برشلونة الموسم المقبل، بينما تحدثت وسائل إعلامية عن دخول نادي تشيلسي في مفاوضات مع النجم الألماني.