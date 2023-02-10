تياغو سيلفا يعطي الضوء الأخضر لتشيلسي من أجل عقد جديد

القاهرة - بوابة الوسط

أعطى المدافع البرازيلي تياغو سيلفا الضوء الأخضر لناديه تشيلسي من أجل تمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2024، لتستمر مسيرة المدافع المتوج مع «البلوز» بدوري أبطال أوروبا موسماً آخر.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته «بفيسبوك»، مؤكدًا أن تشيلسي توصل لاتفاق لفظي كامل مع تياغو سيلفا من أجل تمديد عقده حتى يونيو 2024، بعد أن كان عقده الحالي ينتهي الصيف المقبل.

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ويجري حاليا إعداد العقد الذي سيوقع عليه سيلفا، بعد الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب، ليكون أحد قادة تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل.