  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 01:54 صباحا
الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة
لاعبو رايو فايكانو يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى برشلونة. 26 أبريل 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

بات رايو فايكانو، الذي ينتصف ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم، عقدة لنادي برشلونة، بعدما فاز عليه 2-1 الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين، التي شهدت أيضًا فوزًا مهمًا لأتلتيكو مدريد على ريال مايوركا 3-1.

سجل هدفي رايو فايكانو، ألفارو غارسيا (19)، وفرانسيسكو غارسيا (53)، فيما أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد (83)، بحسب وكالة «فرانس برس».

برشلونة يفشل في الفوز على فايكانو في آخر أربع مواجهات
ولم يتمكن الفريق الكاتالوني من الفوز على فايكانو في آخر أربع مواجهات بينهما. فقبل خسارة الأربعاء، تعادلا سلبًا في ذهاب الدوري هذا الموسم في أغسطس الماضي، وقبلها خسر برشلونة في مناسبتين: الأولى على أرضه بهدف نظيف في أبريل الماضي، وبالنتيجة نفسها خارج أرضه في أكتوبر 2021.

وبهذا السقوط الثالث لبرشلونة هذا الموسم، بقي رصيد «بلاوغرانا» عند 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع رايو فايكانو رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع.

وكان أصحاب الأرض سباقين إلى الهجوم الضاغط منذ بداية المباراة، وسط تألق من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن. لكن فايكانو تمكّن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19، عندما تلقى ألفارو غارسيا تمريرة داخل منطقة الجزاء من سيرخيو كاميلو، فأسكنها في الشباك إلى يسار تير شتيغن. وحاول برشلونة إدراك التعادل في أكثر من مناسبة، وكان له ذلك في الدقيقة 42، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على ليفاندوفسكي.

- الدوري الإسباني: أتلتيكو يقلص الفارق مع الريال بعد الفوز على مايوركا
- أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في «الليغا»

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فرانسيسكو غارسيا في إضافة الهدف الثاني لرايو فاليكانو في الدقيقة 53، عندما استغل خطأ من الهولندي فرانكي دي يونغ ليقطع منه الكرة وينطلق وينفرد بالحارس ويسكن الكرة الشباك.

ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدف تقليص الفارق للبلاوغرانا في الدقيقة 83، عندما بدأ العادي فرانك كيسييه هجمة سدد من خلالها كرة ارتطمت بالدفاع، فارتدت أمام «ليفا» الذي سدد بقوة في الشباك، لكن ذلك لم يمنع الكاتالونيين من الخسارة التي يبدو أنها نتيجة تراجع الحماسة مع الشعور بأن لقب الدوري بات في المتناول.

أتلتيكو يستعيد توازنه في عيده الـ120
والدور نفسه، استعاد أتلتيكو مدريد توازنه في الوقت المناسب وحقق فوزًا مهمًا على ضيفه ريال مايوركا 3-1، مستغلاً الخسارة القاسية لجاره اللدود ريال مدريد ليقلّص الفارق معه إلى نقطتين.

وبهذا الفوز، عاد أتلتيكو، الذي يحتفل بمرور 120 عامًا على تأسيسه، إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه بهدف نظيف أمام برشلونة المتصدّر في المرحلة الماضية، وحقق الإفادة الكاملة من الخسارة المذلّة لريال مدريد أمام جيرونا 2-4 الثلاثاء.

ورغم أن مايوركا افتتح التسجيل عن طريق الصربي ماتيا ناستاسيتش (20)، عاد «كولتشونيروس» من بعيد بثلاثية تناوب على تسجيلها الأرجنتيني راوول دي بول (45+2)، ألفارو موراتا (47)، والبلجيكي يانيك كاراسكو (77)، علماً أن الهدفين الأول والثالث كانا بتمريرتين حاسمتين من الفرنسي المتألق هذا الموسم أنطوان غريزمان.

وبخطفه النقاط الثلاث، عزز أتلتيكو موقعه في المركز الثالث مع 63 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال الثاني، و13 نقطة عن النادي الكاتالوني المتصدّر.

ألميريا يهزم خيتافي
وفي مباراة ثانية أيضًا، استعاد ألميريا طعم الفوز بعد خسارتين متتاليتين، بفوزه على خيتافي 2-1. وحقق ألميريا هذا الفوز المهم في معركة الابتعاد عن منطقة الخطر، بفضل ثنائية الكولومبي لويس سواريس (7 و58)، فيما أحرز بورخا مايورال هدف خيتافي الوحيد (71).

ورفع ألميريا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما بقي خيتافي الذي لم يحقق الفوز في خمس مباريات متتالية، في المركز السابع عشر مع 31 نقطة. وحقق سلتا فيغو أيضًا فوزًا على إلتشي متذيل الترتيب بهدف نظيف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو

البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو
الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء

الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية

بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدرب وست هام يكشف مستقبل ديكلان رايس
مدرب وست هام يكشف مستقبل ديكلان رايس
لا جديد.. مستقبل لوكاكو مع الإنتر يتحدد في الصيف
لا جديد.. مستقبل لوكاكو مع الإنتر يتحدد في الصيف
بسبب الإصابة.. الترجي يفقد خدمات الليبي حمدو الهوني
بسبب الإصابة.. الترجي يفقد خدمات الليبي حمدو الهوني
راين مايسون مستعد لقيادة توتنهام فيما تبقى من الموسم
راين مايسون مستعد لقيادة توتنهام فيما تبقى من الموسم
مدافع ليستر في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل
مدافع ليستر في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل...
المزيد
الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة
الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة...
الدوري الإسباني: أتلتيكو يقلص الفارق مع الريال بعد الفوز على مايوركا
الدوري الإسباني: أتلتيكو يقلص الفارق مع الريال بعد الفوز على......
الجزائر تحتضن الدورة الـ14 من كأس أمم أفريقيا للناشئين.. هل يشارك المغرب؟
الجزائر تحتضن الدورة الـ14 من كأس أمم أفريقيا للناشئين.. هل ......
مدافع ليستر في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل
مدافع ليستر في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل...
راين مايسون مستعد لقيادة توتنهام فيما تبقى من الموسم
راين مايسون مستعد لقيادة توتنهام فيما تبقى من الموسم...
المزيد