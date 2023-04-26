الدوري الإسباني: أتلتيكو يقلص الفارق مع الريال بعد الفوز على مايوركا

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد أتلتيكو مدريد توازنه في الوقت المناسب وحقق فوزا مهما على ضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف لهدف، مستغلا الخسارة القاسية لجاره اللدود ريال مدريد ليقلّص الفارق معه إلى نقطتين، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم الأربعاء.

وبهذا الفوز، عاد أتلتيكو إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه بهدف نظيف أمام برشلونة المتصدّر في المرحلة الماضية، وحقق الإفادة الكاملة من الخسارة المذلّة لريال مدريد أمام جيرونا برباعية مقابل هدفين الثلاثاء، حسب «فرانس برس».

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ورغم أن مايوركا افتتح التسجيل عن طريق الصربي ماتيا ناستاسيتش في الدقيقة 20، عاد «كولتشونيروس» من بعيد بثلاثية تناوب على تسجيلها الأرجنتيني راوول دي بول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع في الشوط الأول، بينما سجل ألفارو موراتا الهدف الثاني مطلع شوط اللقاء الثاني وتحديدا عند الدقيقة 47، وأنهى البلجيكي يانيك كاراسكو غلة الأهداف في الدقيقة 77، علما بأن الهدفين الأول والثالث كانا بتمريرتين حاسمتين من الفرنسي المتألق هذا الموسم أنطوان غريزمان.