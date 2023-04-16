دوري السلة الأميركي: كينغز يحقق أول فوز له من 17 عاما في «البلاي أوف»

القاهرة - بوابة الوسط

قاد دي أرون فوكس فريقه ساكرامنتو كينغز لتحقيق فوزه الأول في الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» منذ 17 عامًا، وجاء على حساب حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز بـ126 نقطة مقابل 123 نقطة.

ففي المباراة الأولى من سلسلة مواجهتهما في الدور الأول من المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين سجل فوكس 38 نقطة،

فيما أضاف البديل ماليك مونك 32 ليتقدم كينغز الغائب عن «البلاي أوف» منذ العام 2006 بنتيجة واحد لصفر، وفق «فرانس برس».

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وتقام المباراة الثانية من أصل سبع ممكنة في ساكرامنتو الإثنين.

وحسم مونك اللقاء برميتين حرتين في الوقت القاتل، في حين فشل نجم ووريرز ستيفن كوري (30 نقطة) برمية ثلاثية كانت كفيلة بفرض التمديد، علمًا أن زميله كلاي تومسون سجل 21 نقطة.

المساهمة من على مقاعد البدلاء

وأضاف للفائز تري لايلز من على مقاعد البدلاء 16 نقطة، وأسهم متصدر ترتيب المتابعات في الدوري الأميركي دومانتاس سابونيس في 12 نقطة و16 متابعة.

قال فوكس: «قدّم لاعبو الاحتياط مباراة كبيرة وقاموا بعمل رائع هذه الأمسية، وتحديدًا ماليك وتري. لقد أشعلونا».

وأضاف: «كنا نعلم أننا يجب أن نخرج ونكون أقوياء من الناحية البدنية، محاولة عدم ارتكاب الأخطاء لأن هذا ربما يكون أفضل فريق ووريرز من ناحية الرميات الحرة في الدوري، والفوز بفضل الدفاع كما تمكنا من إيقاف المنافس في لحظات مهمة».