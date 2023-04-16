دوري السلة الأميركي: جويل إمبيد يقود فيلادلفيا سيكسرز للفوز على بروكلين نتس

القاهرة - بوابة الوسط

وضع الكاميروني جويل إمبيد لاعب الارتكاز وجيمس هاردن فريقهما فيلادلفيا سيكسرز في المقدمة بفوزه على ضيفه بروكلين نتس بـ121 نقطة مقابل 101 نقطة في المباراة الأولى من سلسلة مواجهتهما في الدور الأول من «البلاي أوف» المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل إمبيد 26 نقطة وأضاف هاردن 23، بينها 21 من سبع ثلاثيات، مع 13 تمريرة حاسمة ضد فريقه السابق في لقاء حقق خلاله سيكسرز رقمًا قياسيًا بعدد الثلاثيات بعدما سجل 21 سلة من خارج القوس من أصل 43 محاولة، مستغلًا على أكمل وجه أفضلية الملعب التي حققها في الموسم المنتظم بحلوله ثالثًا في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس وبوسطن سلتيكس، حسب «فرانس برس».

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وقال هاردن بعد الفوز على الفريق الذي دافع عن ألوانه لمدة عام قبل الانضمام لسيكسرز في فبراير 2022، إن «الليلة كانت جيدة بالنسبة لنا.

سنشاهد شريط المباراة. المباراة الثانية ستكون أصعب مباراة لنا في السلسلة. سنكون مستعدين لها».

وتقام المباراة الثانية من أصل سبع ممكنة على أرض سيكسرز بعد يومين.

وبات هاردن أول لاعب في تاريخ سيكسرز يسجل 20 نقطة على الأقل مع 10 تمريرات حاسمة أو أكثر و5 محاولات ناجحة أو أكثر من خارج القوس في مباراة واحدة.

التأثير على المباراة

وتابع نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس السابق «كل ما أحاول فعله هو التأثير على المباراة استحواذ تلو الآخر. إنها الأدوار الإقصائية. الأمور لا تسير بالقدر الذي تريده في الاتجاه الذي ترغب به. يتوجب عليك مواصلة الضغط، مواصلة القتال وأنا سعيد لتحقيق الفوز».

وفي ظل الرقابة الدفاعية اللصيقة، عمل إمبيد، أفضل هداف في الموسم المنتظم بمعدل 33.1 نقطة في المباراة الواحدة، على منح زملائه فرصة الوصول إلى سلة نتس مستغلًا في الوقت ذاته الأخطاء المرتكبة ضده على أكمل وجه بعدما نجح في جميع محاولاته الـ11 من خط الرميات الحرة.