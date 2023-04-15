دوري السلة الأميركي: هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «البلاي أوف»

القاهرة - بوابة الوسط

أكمل كل من ميامي هيت ومينيسوتا تمبروولفز عقد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز الأول على شيكاغو بولز بـ102 نقطة مقابل 91 نقطة، والثاني على أوكلاهوما سيتي ثاندر بـ120 نقطة مقابل 95 نقطة.

ودخل ميامي المباراة بعد خسارته أمام أتلانتا هوكس الثلاثاء في الملحق الفاصل المؤهل إلى الأدوار الإقصائية لتتاح له فرصة أخرى أمام بولز، استغلها بقيادة جيمي باتلر وماكس ستروس ليتأهل عن المركز الثامن في المنطقة الشرقية ويضرب موعدًا في الـ«بلاي أوف» مع المتصدر ميلووكي باكس، وفق «فرانس برس».

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أما مينيسوتا الذي دخل المباراة بعد الخسارة أمام لوس أنجليس ليكرز، فنجح بتخطي عقبة ثاندر ليلاقي متصدر الغربية دنفر ناغتس في الأدوار الإقصائية.

وفي حين كانت مهمة تمبروولفز أسهل أمام ثاندر، كافح ميامي لتخطي عقبة بولز قبل أن ينجح بقيادة باتلر وثلاثيات ستروس.

بالنسبة إلى ستروس الذي نشأ كمشجع لبولز في ضواحي شيكاغو وحرره النادي قبل الانضمام إلى ميامي، كانت ليلة سعيدة.