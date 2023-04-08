دوري السلة الأميركي: بروكلين نتس سادس المتأهلين إلى «البلاي أوف»

القاهرة - بوابة الوسط

باتت مواجهات الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» في المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه» شبه معلومة، مع تأهل بروكلين نتس الجمعة إثر حلوله سادساً.

كان نتس بحاجة للفوز في مباراته لضمان بطاقة التأهل المباشرة إلى الـ«بلاي أوف»، أو خسارة مطارده ميامي هيت، فتحقق مراده على الجبهتين، حسب «فرانس 24».

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بقيادة ميكال بريدجز الذي سجل 22 نقطة، تفوّق بروكلين بسهولة على أورلاندو ماجيك بـ101 نقطة مقابل 84، ليضمن المركز السادس في الشرقية، حيث سيلاقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وعملاقه الكاميروني جويل إمبيد في سلسلة معقدة ضمن الدور الأول.

مواجهة ميامي وويزاردز

أما ميامي الذي سافر دون أساسييه إلى واشنطن، فقد خسر أمام ويزاردز بـ108 نقطة مقابل 114 نقطة، رغم أن البديل فيكتور أولاديبو سجل 30 نقطة.

وضمن هيت المركز السابع وخوض الملحق أمام أتلانتا هوكس الثامن، رغم خسارة الأخير أمام فيلادلفيا بـ131 نقطة مقابل 136 بعد التمديد، والفائز بينهما سيلاقي بوسطن سلتيكس وصيف المنطقة في الدور الأول من «البلاي أوف».

وفيما أراح فيلادلفيا أساسييه، سجّل تراي يونغ 27 نقطة و20 تمريرة حاسمة لأتلانتا، بيد أنه أضاع تسع كرات.